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أول دولة خليجية تهنئ عبد اللهيان تعيينه وزيرا لخارجية بلاده

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أول دولة خليجية تهنئ عبد اللهيان تعيينه وزيرا لخارجية بلاده
Reuters
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تلقى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان أول تهنئة خليجية وكانت من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر المحمد الصباح، أجرى اتصالات هاتفيا مع "وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حسين أمير عبد اللهيان".

وأوضحت الوكالة أن الصباح هنأ عبد اللهيان وتمنى له التوفيق والسداد كما تمنى "للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار".

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وذكرت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية أن الوزير الكويتي نقل تحيات أمير الكويت لكبار المسؤولين الإيرانيين.

وقالت إن عبد اللهيان أعرب عن شكره لنظيره الكويتي، وأكد "على سياسة حسن الجوار وعدم وضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أية قيود على توسيع التعاون مع جيرانها" في الخليج، وأنها "تولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع الكويت".

 

المصدر: وكالات

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