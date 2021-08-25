البرلمان الإيراني يصوت لصالح منح الثقة لحكومة رئيسي باستثناء وزير واحد

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، لمصلحة منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.

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ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيراني.

وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة.

كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والصحة، والأعمال، والزراعة، والعدل، والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والداخلية، والسياحة، والنفط، والطاقة، والشباب، والرياضة.

وسبق أن أكد الرئيس الإيراني الجديد، خلال دفاعه عن التشكيلة الوزارية التي قدمها، الأربعاء، أن شعب بلاده لن يستطيع تحمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان، متعهدا بملاحقة كل مسؤول فاسد أيا كان منصبه.

ولفت مع ذلك إلى أن "الاتهامات التي طرحت حول فساد بعض المرشحين للوزارات لم يتم إثباتها وجرت تبرئتهم تماما".

المصدر: RT