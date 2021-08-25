رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لاحتمال شن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن "الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة".

وفي تصريح لمراسلين عسكريين حول "التهديدات" التي تواجه إسرائيل، قال كوخافي: "منذ نهاية عملية حارس الأسوار (سيف القدس) يستعد الجيش الإسرائيلي بجهد متضافر لاحتمال شن عملية أخرى في غزة".

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وأضاف: "لا نقبل انتهاك السيادة أيا كان من يقف وراءها، وحماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة".

وتابع أن "إيران "تحتل المرتبة الأولى في أولويات الجيش الإسرائيلي، ولكن بشكل روتيني، قد تكون غزة هي التي ستتطلب اهتمام الجيش وموارده في المستقبل القريب".

المصدر: "معاريف"