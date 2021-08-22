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فلسطينيون يستهدفون بلدات غلاف قطاع غزة بالبالونات الحارقة

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فلسطينيون يستهدفون بلدات غلاف قطاع غزة بالبالونات الحارقة
Reuters
فلسطينيون يطلقون بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه "تم إطلاق دفعة من البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع مساء الأحد".

وأشارت وكالة "أمد" الفلسطينية إلى أنه "تم إطلاق دفعة بالونات حارقة ومتفجرة، تجاه البلدات الإسرائيلية، ردا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة في القطاع".

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ونقلت وكالة "شهاب" عن الصحفي الإسرائيلي أمير بوخبوط قوله إن "دوي انفجارات يسمع عند حدود جنوب قطاع غزة، وإن جنودا من فرقة غزة يفيدون بأنها بفعل بالونات أطلقت من غزة".

 

المصدر: "أمد" + "شهاب"

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