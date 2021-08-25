الجيش الإسرائيلي يستخدم طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع لمواجهة محتجين فلسطينيين

استخدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع لمواجهة الفلسطينيين المحتجين في مخيم العودة شرقي خان يونس بقطاع غزة.

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ونقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية أن الطائرات المسيرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي من نوع "كواد كابتر".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من المحتجين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الجنود المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية شرق القطاع، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص صوب مجموعة من المحتجين أثناء تجمعهم على بعد مئات الأمتار من السلك الفاصل شرق خان يونس، ما أدى لإصابة فتى وشاب بالرصاص الحي في قدميهما نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

يذكر أن شابا من مخيم جباليا شمال قطاع غزة توفي صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي السبت الماضي، خلال تظاهرة شرق مدينة غزة.

المصدر: "وفا" + وسائل إعلام فلسطينية