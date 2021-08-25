إسرائيل تحشد قواتها عند حدود غزة على خلفية مظاهرات فلسطينية جديدة

يحشد الجيش الإسرائيلي قواته عند حدود قطاع غزة، على خلفية مظاهرات فلسطينية جديدة تنظم هناك، اليوم الأربعاء.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش أرسل قوات إضافية إلى حدود القطاع تحسبا لمواجهات محتملة، بعد أعمال عنف اندلعت على خلفية احتجاجات مماثلة أواخر الأسبوع الماضي وأصيب فيها جندي إسرائيلي بجروح حرجة.

وأفادت تقارير صحفية فلسطينية وإسرائيلية ببدء توافد المحتجين إلى شرقي خان يونس "رفضا للحصار والتهويد، ونصرة للقدس".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "الأقصى"