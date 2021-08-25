فتاة سورية تتلقى ردا من بوتين

تسلمت الطفلة السورية إيمان علي، البالغة من العمر 9 سنوات، والتي سبق أن بعثت بخطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدايا ورسالة من بوتين في حفل أقيم بالسفارة الروسية في دمشق.

وكانت الطفلة السورية قد بعثت في وقت سابق برسمة ورسالة حملت عبارات امتنان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقرأ رسالة بوتين إلى الطفلة السورية، ألكسندر تشايكو، نائب رئيس الأركان العامة في وزارة الدفاع الروسية، وجاء فيها:

"لقد تأثرت كثيرا بكلمات الشكر والاحترام. صدق هذه الأسطر يظهر أن كل طفل يحلم بسماء صافية وسعادة إنسانية بسيطة في منزله الاصلي.. أنا متأكد من أن الدولة السورية، بفضل هؤلاء الأطفال الموهوبين والطموحين أصحاب القلوب الطيبة والأرواح الصريحة، ينتظرها مستقبل مشرق".

وأهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الطفلة السورية إيمان علي، لعبة على هيئة حمامة ودب كبير ودمية.

ولفت إلدار كوربانوف ، مستشار المبعوث الروسي إلى سوريا ، إلى أن الطفلة يمكن أن تصبح دبلوماسية في المستقبل، مضيفا قوله لها: "لقد وصلت رسالتك إلى الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وهو رد عليك. هذا عمل دبلوماسية جاد للغاية، لديك كل الإمكانيات. لذلك، حين تكبرين وترغبين في ممارسة مهنة الدبلوماسية، ستنجحين".

أما الطفلة السورية إيمان علي، فعبرت عن إعجابها بموسكو التي زارتها مؤخرًا، وشكرت الجيشين الروسي والسوري اللذين يحاربان الإرهاب الدولي في سوريا. وقالت: "بصفتي سفيرة لأطفال سوريا، أناشد جميع البالغين في جميع أنحاء العالم من الضروري القيام بكل شيء حتى لا يعود الإرهاب الدولي إلى بلادنا. ساعدونا في إعادة بناء كل ما دمر".

تعيش الطفلة إيمان علي مع عائلتها في مدينة اللاذقية، وهي تدرس اللغة الروسية في مركز تعليمي محلي وتقول إنها تحب كثيرا روسيا وثقافتها.

المصدر: نوفوتسي