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الخارجية السعودية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

أخبار العالم العربي

الخارجية السعودية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب
Reuters
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عبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين "الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

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وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن.

ودعت المملكة "الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك".

وكانت الجزائر قررت أمس الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.

المصدر: موقع "وزارة الخارجية السعودية"

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