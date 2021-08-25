إلزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بتلقي اللقاح المضاد لكورونا في غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة.

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وفي مقدمة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني، إلزام جميع الأفراد العاملين ومقدمي الخدمة في المحلات والمنشأت التجارية والصناعية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم التعميم على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والمخابز، بالالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وإلزام كافة العاملين فيها بتلقي اللقاح قبل تاريخ 1/9/2021".

وشددت الوزارة، أنه سيتم بحق المخالفين اتخاذ أقصى العقوبات القانونية، التي قد تصل إلى قرارات بإغلاق المؤسسات والمنشات الخاصة بهم، وربط كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم بتلقي التطعيم".

المصدر: RT