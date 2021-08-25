الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

قال مسؤول ملف كورونا بشمال الضفة الغربية، الدكتور وسام صبيحات، إن هناك ارتفاعا ملموسا في مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، في وتيرة سريعة جدا.

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وقال في حديث لـ"إذاعة صوت فلسطين": "كنا نتمنى أن يكون الارتفاع بالإصابات تدريجيا حتى يتسنى لنا متابعة الحالات، لكن التصاعد سريع".

وكشف أن زيادة عدد الإصابات يعني زيادة الدخول للمشافي، وهذا ما دفع وزارة الصحة لإعادة تخصيص بعض الأقسام في المشافي لعلاج مرضى الفيروس، بالإضافة لإعادة فتح المستشفيات التي كانت مخصصة لعلاج هؤلاء المرضى، وأغلقت سابقا بعد استقرار الحالة الوبائية.

وأضاف صبيحات:"نأمل ألا يستمر هذا الارتفاع، والمطلوب الآن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".

وفيما يخص تلقي اللقاحات، أوضح صبيحات أن هناك إقبالا من المواطنين على تلقي اللقاحات هذه الفترة، مؤكدا أن "هناك مراكز خاصة للتطعيم في كل محافظة، وقرب التجمعات السكنية، حتى يتمكن المواطنون من الوصول إليها بسهولة".

وأشار خلال حديثه إلى أن "تلقي اللقاحات هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر".

المصدر: "معا"