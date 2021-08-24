مصر.. وزير القوى العاملة يشرح تفاصيل عودة الطيران مع السعودية وشروط السفر إليها

قال وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان إن "قرار السعودية عودة المقيمين بطريق مباشرة شرط تلقي لقاح كورونا بشكل كامل، يهم الكثير من العمال الذين كانوا يترقبون هذا القرار".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، أضاف سعفان أن "المقيم فور وصوله لأرض المملكة يخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام قبل أن يعود لممارسة حياته الطبيعية كما كانت".

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وأشار إلى أن "عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالسعودية تصل لـ10 آلاف ريال"، مناشدا "المصريين الالتزام حتى لا يتعرضون للغرامة".

وتابع: "هناك أعداد كبيرة من المصريين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار للعودة لاستئناف أعمالهم بالسعودية"

المصدر: "القاهرة24"