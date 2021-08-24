السعودية تسمح بعودة الأجانب من حملة الإقامة الحاصلين على اللقاح الكامل ضد كورونا داخل المملكة

أعلنت الحكومة السعودية السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاحات فيروس كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، حسب بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية: "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة".

وسبق أن أعلنت سلطات السعودية تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمون من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لطلب دخول المملكة.

وتشهد السعودية منذ أسابيع تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل توسيع نطاق التطعيم في المملكة.

المصدر: "واس" + وكالات