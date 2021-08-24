هدنة ونقاط تثبيت روسية.. بدء تنفيذ اتفاق للتسوية في درعا جنوب سوريا

إعادة فتح حاجز السرايا في درعا ـ فيسبوك

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى أحياء درعا البلد بعد الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة استعدادا لتنفيذ بنود اتفاق للحل السلمي في المدينة.

وقالت وسائل إعلام معارضة، وأخرى موالية، إن الشرطة الروسية دخلت إلى درعا البلد، بعد فتح "حاجز السرايا" الواصل بين درعا المحطة والأحياء المحاصرة في مدينة درعا.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" أن دخول تلك القوات يأتي "تمهيدا لإخراج دفعة من المسلحين الرافضين للتسوية" يليها "عودة مؤسسات الدولة السورية بعد انتهاء عملية إخراج المسلحين"، وأضافت أنه تم الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة.

وذكرت صفحة "تجمع أحرار حوران" أن "قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية دخلت لفض الاشتباك، وإيقاف القصف على الأحياء المحاصرة"، وأضافت أن "اللواء الثامن سيتسلم ملف التفاوض مع النظام، بعد فشل التوصل لاتفاق بين لجان التفاوض، واللجنة الأمنية التابعة" التابعة للحكومة.

وأكدت وسائل إعلام أن القوات العسكرية أعادت فتح "حاجز السرايا" الذي يعد المعبر الإنساني الوحيد من درعا البلد إلى مركز المحافظة في مدينة درعا، حسبما ذكرت صفحة درعا 24، وأضافت أن رتلا للشرطة العسكرية الروسية واللواء الثامن دخل إلى أحياء درعا البلد، ثبت نقطة عسكرية في حي البحار.

وقالت إن بعض نقاط الاتفاق الأخرى تتضمن "إعادة فتح حاجز السرايا الواصل بين درعا البلد ومركز المحافظة في مدينة درعا" وأن عددا من المقاتلين المحليين من درعا البلد سيتم ترحيلهم بالحافلات باتجاه الشمال السوري، وأنه سيتم يوم غد إنشاء مركز تسوية داخل درعا البلد.

المصدر: وسائل إعلام سورية