ممثلية "الإدارة الذاتية" في جنيف ترد على بيان الخارجية السورية

أعربت ممثلية "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في جنيف، عن أسفها لتصريحات وزارة الخارجية السورية التي دعت سويسرا إلى "إعادة النظر" بقرارها السماح بافتتاح الممثلية في جنيف.

وقال ممثل "الإدارة الذاتية" في جنيف، حكمت إبراهيم، إن الممثلية "افتتحت لتسيير أمور السوريين والتواصل مع مراكز القرار الدولي لتسريع الوصول إلى حل للحرب في سوريا"، حسبما نقلت عنه وكالة "نورث برس".

وأضاف إبراهيم أن مشروع الإدارة "لم يكن انفصاليا يوما" واعتبر أن قوات الإدارة "هي التي حمت الحدود السورية".

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وجاء ذلك ردا على مذكرة رسمية أرسلتها وزارة الخارجية السورية إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري، وصفت فيها "الإدارة الذاتية" بأنها "كيان غير شرعي" وبأنها تتبنى "نزعات انفصالية"

كما نقل إعلام حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن عضو "ممثلية الإدارة الذاتية" في إقليم كوردستان العراق، فتح الله حسيني، أن "طلب الحكومة السورية ليس الوحيد، وإنما هناك طلب من الحكومة التركية أيضا موجها لسويسرا لإعادة النظر في قرار افتتاح الممثلية، وإغلاقها".

وأضاف حسيني أن افتتاح ممثلية الإدارة الذاتية في جنيف "أصبح أمرا واقعا"، وقال إن تلك الخطوة "تأتي في إطار افتتاح ممثليات للإدارة الذاتية في عموم أنحاء العالم، سواء في الدول العربية أو الغربية".

المصدر: وسائل إعلام كردية