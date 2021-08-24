"الأسايش" تعلن اختطاف طفلتين من مخيم الهول بشمال سوريا

أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" في شمال شرق سوريا أن "مجموعات وخلايا نائمة" في مخيم الهول اختطفت طفلتين، عمراهما أقل من 5 سنوات، ووعدت بتحريرهما.

وقالت "الأسايش" في بيان إن أفراد تلك المجموعات و"الخلايا النائمة" في المخيم الذي يحوي عوائل مقاتلي "داعش" قاموا مؤخرا بخطف طفلتين شقيقتين يتيمتين لا أب لديهما ولا أم، عمر الأولى 4 سنوات، والثانية 3 سنوات.

وأضاف البيان أن أفراد تلك المجموعات، يقومون بارتداء ثياب مشابهة للباس العسكري لقوات "الأمن الداخلي"، ويعملون على تشليح (سرقة) ساكني المخيم وسرقة أموالهم والنصب عليهم"، بحجة أنهم تابعون لتلك القوى.

وقالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانها إن تلك المجموعات تعمل على تخريب سمعة قواتها، وأكدت أنها تقوم "برصد وتحري تحركات هذه الخلايا الإرهابية، وسيتم إلقاء القبض عليهم في القريب العاجل ليتم تقديمهم إلى العدالة".

المصدر: RT