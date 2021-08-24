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السعودية.. حادث سير مروع يتسبب في حريق (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. حادث سير مروع يتسبب في حريق (فيديو + صور)
Reuters Ahmad Masood
سيارة إسعاف
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شهدت منطقة عقبة شعار في السعودية، اليوم الثلاثاء، حادث سير مروعا تسبب في نشوب حريق في مركبتين، فيما تمكن الدفاع المدني من إطفائه في وقت وجيز، بحسب صحيفة "سبق".

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وأشارت "سبق" إلى أن "رجال المرور باشروا الحادث فور وقوعه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وإبعاد أصحاب المركبات والمتجمهرين عن الحريق لحين استكمال الإجراءات المتبعة، وقاموا بإزاحة المركبات المتضررة من الحادث، ومن ثم إعادة فتح الطريق أمام عابريه بعد 33 دقيقة من إغلاقه، بعد جهود جبارة.

ونقلت "سبق" عن مصادر قولها إنه "نتج عن الحادث إصابة واحدة فقط"، فيما لا تزال التحقيقات جارية؛ لمعرفة السبب وراء وقوعه.

السعودية.. حادث سير مروع يتسبب في حريق (فيديو + صور)

السعودية.. حادث سير مروع يتسبب في حريق (فيديو + صور)

السعودية.. حادث سير مروع يتسبب في حريق (فيديو + صور)

المصدر: "سبق"

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