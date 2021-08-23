السعودية.. مصرع سائق سيارة إسعاف بعد قطعه 400 كلم لإنقاذ مريض

أفادت وسائل إعلام سعودية بمصرع سائق سيارة إسعاف بعدما قطع مسافة تبلغ 400 كيلومتر لإنقاذ مريض تطلبت حالته الصحية نقله بشكل عاجل إلى مستشفى.

وأوضحت صحيفة "عكاظ"، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن سائق السيارة، محمد بن سعد السبيعي، قطع 400 كيلومتر لنقل المريض إلى مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وأوصله إلى المجمع بسلام لكن في طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف إلى حادث مروري شنيع على طريق الخرمة-رنية نتج عنه وفاة السائق.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة أسفرت كذلك عن إصابة 5 أشخاص آخرين بينهم طبيب وممرضة وركاب سيارة أخرى.

وأشار المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سراج الحميدان، إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة، حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادثة في حينها بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام، محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام، راجح بن عايض السبيعي.

المصدر: "عكاظ" + وكالات