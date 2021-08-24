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مراسلنا: استهداف ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي بجنوب العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي بجنوب العراق
التحالف الدولي في العراق
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرض ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي إلى الاستهداف بعبوات ناسفة في جنوب البلاد.

وذكر مراسل RT، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة المثنى، وكذلك انفجرت أخرى على رتل آخر في محافظة بابل بجنوب العراق.

وأضاف، أن عبوة ثالثة انفجرت على رتل ينقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي، بجنوبي العاصمة بغداد.

وأشار مراسلنا، إلى أن الانفجارات لم تتسبب بأي خسائر بشرية، واقتصرت على خسائر لحقت بالعجلات.

المصدر: RT

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