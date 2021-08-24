عضو سابق في "النهضة" التونسية: حل المكتب التنفيذي للحركة خطوة إلى الوراء

قال زبير الشهودي عضو حركة النهضة التونسية المستقيل، إن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي إعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة يمثل "خطوة إلى الوراء".

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ونقل موقع "موزاييك أف أم" عن الشهودي قوله:" في تقديري هذه خطوة للوراء من رئيس الحركة، وهي خطوة منقوصة لثلاث أسباب، أولا: الغنوشي يواصل التحكم بدفة القيادة مادام لم يستجب لمطلب الأغلبية بتكليف واضح لقيادة جديدة تدير ملف الأزمة السياسية في حياد تام عن رئيس الحركة، وثانيا: قرار إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة من مهامهم هو استباق لعمل خلية إدارة الأزمة المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية وتقديم تقريرها".

وأضاف "ثالثا: هذا القرار لا يكشف عن رغبة حقيقية في تقديم إصلاحات جذرية وعميقة تؤدي إلى تنحية القيادة القديمة وفق أسس واضحة وحاسمة".

وكانت حركة النهضة التونسية أفادت، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي أعفى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله.

المصدر: "موزاييك أف أم"