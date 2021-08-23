الغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة
أفادت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي أعفى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله.
وجاء في بيان للحركة أنه "تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".
وأضاف البيان أن "رئيس الحركة يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلفوا به ويدعوهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".
كما أكد الغنوشي على "مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".
المصدر: RT