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السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية (فيديو)
Reuters Video Screenshot
حريق على طريق سريع في السعودية
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نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على "تويتر": "تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات".

كما تم تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.

المصدر: RT

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