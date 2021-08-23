مصر تسجل 189 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين بتسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات مقابل 184 إصابة و8 وفيات في اليوم السابق.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 286541 من ضمنهم 236075 حالة تم شفاؤها، و16676 حالة وفاة".

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت الاثنين أنه يجري العمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا مصري بنسبة 100%، وبجودة وفعالية عاليتين في القريب العاجل.

المصدر: RT