مصر تعد بلقاح مضاد لكورونا "محلي 100% بفعالية عالية" خلال أشهر

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه يجري العمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا مصري بنسبة 100%، وبجودة وفعالية عاليتين في القريب العاجل.

وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريح لقناة "صدى البلد" إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة توطين صناعة الدواء في مصر، لذلك تم العمل في إحدى الشركات المصرية على إنتاج لقاح معتمد عالميا وهو (سينوفاك)، الذي ينتج في الوقت الحالي، وهذه تعد باكورة".

وأضاف: "إن شاء الله في القريب العاجل سننتج لقاحا مصريا بنسبة 100%، ذو جودة عالية وذو مأمونية وذو فاعلية، وإن شاء الله نسمع الخبر ده في القريب العاجل".

وأردف قوله: "إن شاء الله في بضعة أشهر، يكون فيه لقاح من علمائنا المصريين، واحنا معاهم وندفعهم ووافقين جنبا الى جنب معاهم".

وأكد أن "الرخصة الخاصة بتسجيل الأدوية تكون مدتها 5 سنوات، وفي بعض الحالات تزيد لـ 10 سنوات، بينما الرخصة الاستثنائية الطارئة مدتها 6 أشهر".

وأشار إلى أن "العالم تغير، وبدأنا منذ عام ونصف نسمع عن الاستخدام الطارئ، وهذا الأمر تم في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا". موضحا أن "كافة اللقاحات التي طرحت للوقاية من فيروس كورونا، في كل دول العالم، هي لقاحات حاصلة على استخدام طارئ".

وتابع: "من اسمها كده، هو استثناء في فترة ما حصل فيها جائحة، تبقى عبارة عن موافقة استثنائية للظروف الطارئة ، وتبقى محددة المدة".

المصدر: RT