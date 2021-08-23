الأردن.. عبارة "الحكومة ما بتشم" تثير جدلا في مجلس النواب

قرر مجلس النواب الأردني شطب عبارة وردت على لسان النائب أحمد عشا الدوايمة، قال فيها "الحكومة ما بتشم"، وذلك خلال مداخلته بالجلسة الصباحية، اليوم الاثنين.

وشطب المجلس العبارة بناء على طلب نائب رئيس الحكومة توفيق كريشان على هذه العبارة، والذي طالب خلال كلمته بشطبها بوصفها "غير لائقة".

وكان النائب الدوايمة هاجم الحكومة بسبب "حجم الفقر والبطالة والآفات الاجتماعية"، على حد قوله.

ولوح الدوايمة بدواء يحمله بيده خلال مداخلته حول ملحق للموازنة العامة، قبل أن يضعه أمامه على مرأى فريق الحكومة، قائلا: "هناك منتج طبي يقوم أحد الأصدقاء بتطويره، وهو يستخدم في استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من فيروس كورونا أنصح الحكومة أن تستعمله".

ورفض مطالبة عبد المنعم العودات رئيس البرلمان التوقف عن المداخلة مكملا تلويحه بالدواء في معرض إشارته إلى عدم قبوله بعض بنود ملحق الموازنة العامة.

المصدر: "أخبار الأردن" + وكالات