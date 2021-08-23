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لافروف والصفدي يبحثان الوضع في سوريا والعلاقات الروسية الأردنية

أخبار العالم العربي

لافروف والصفدي يبحثان الوضع في سوريا والعلاقات الروسية الأردنية
Sputnik Valery Melnikov
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الملف السوري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي رافق العاهل الأردني الملك عبد الله خلال زيارته إلى موسكو.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية في هذا الشأن اليوم الاثنين: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الأجندتين الإقليمية والدولية​​​. وقد أوليا اهتماما خاصا بالوضع في سوريا وما حولها".

وبحسب البيان فقد أكد الوزيران دعم موسكو وعمان لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأعربا عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وجاء في البيان أيضا أن الوزيرين بحثا جوانب "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات اعتمادا على آلية اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الأردنية المعنية بتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني بين البلدين.

 

المصدر: "تاس"

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