بوتين والملك عبد الله الثاني يبحثان الأوضاع في سوريا وأفغانستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، إنه سيبحث مع الملك الأوضاع في سوريا وأفغانستان.

ونقلت وكالة "تاس" عن بوتين قوله "نأمل في تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا.. بما في ذلك تطبيع الوضع في سوريا والوضع المتفاقم الآن في أفغانستان".

كما أكد الطرفان في وقت لاحق مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وفي وقت سابق، ناقش بوتين والزعيم التركي رجب طيب أردوغان الوضع في أفغانستان عبر الهاتف.

المصدر: RT