السودان يعلن ارتفاع منسوب نهر النيل

قال السودان إن نهر النيل الرئيس، سجل اليوم الإثنين، ارتفاع مستوى نهر النيل إلى 16 مترا و17 سنتمترا بارتفاع 5 سنتمتر عن منسوب الأمس وانخفاض 1 سنتمتر عن منسوب العام الماضي.

هذا وسجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سنتمترا بارتفاع 4 سنتمتر عن منسوب الامس وارتفاع 2 سنتمتر عن منسوب العام الماضي.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل إلى هدوء الأحوال عموما بالمحليات فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات.

وناشدت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

المصدر: "سونا"