روسيا تدعو جميع الأطراف الناشطة في اليمن إلى وقف إطلاق النار

دعت روسيا على لسان آنا يفستيغنييفا، نائبة مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة، جميع الأطراف في اليمن إلى التخلي فورا عن الأعمال العدائية.

وقالت يفستيغنييفا، خلال إحاطة قدمتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن، اليوم الاثنين: "نحن قلقون بشأن التصعيد المستمر للعنف في اليمن، حيث تشير التقارير إلى أن عدد القتلى اليمنيين في محافظة مأرب آخذ في الازدياد نتيجة محاولات الحوثيين السيطرة على المدينة ورد الجيش الحكومي بدعم هائل من طائرات التحالف العربي".

وأشارت إلى أن موسكو قلقة للغاية بشأن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك على الحدود مع السعودية.

وأضافت: "ندعو جميع المشاركين في المواجهة إلى نبذ الأعمال العدائية بشكل فوري وكامل، والالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي، وكذلك البحث عن طرق سياسية ودبلوماسية لحل جميع الخلافات".

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، عدم تحقيقها أي تقدم في مساعي إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، واعتبرت تعيين مبعوث جديد لها فرصة لتقييم نهج الوساطة، مؤكدة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو 7 أعوام.

المصدر: "سبوتنيك"