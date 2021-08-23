الملك سلمان وولي عهده يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الصباح

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث كذلك الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية.

المصدر: "واس"