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بعد اتهامه بالإرهاب.. القضاء الجزائري يسجن دركيا سابقا فر إلى إسبانيا (فيديو)

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بعد اتهامه بالإرهاب.. القضاء الجزائري يسجن دركيا سابقا فر إلى إسبانيا (فيديو)
AFP FAYEZ NURELDINE
الدرك الجزائري
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أمر قاض بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، بنقل الدركي السابق محمد عبد الله إلى سجن مدينة الحراش، بعد استلامه من السلطات الإسبانية في وقت سابق.

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ووجهت لعبد الله تهم "جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة"، و"جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية" و"جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية ".

وكانت السلطات الإسبانية أوقفت عبد الله منذ أسبوع، وهو رقيب سابق في جهاز الدرك الوطني الجزائري.

وعُرف عبد الله بفيديوهات كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها السلطة والجيش.

المصدر: "النهار" الجزائرية + RT

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