إسبانيا تسلم الجزائر ناشطا متهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية  

تسلمت الجزائر من إسبانيا، اليوم الاثنين، الناشط المتهم بـ"الانتماء الى جماعة إرهابية"، محمد عبد الله، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية مع 3 أشخاص آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عبد الله نقل إلى الجزائر ليل السبت إلى الأحد، ومثل صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المؤقت.

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة الاثنين أن "محمد عبد الله ونحو ثلاثين مهاجرا نقلوا في باخرة، السبت، من ألميريا في إسبانيا نحو الجزائر".

وذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن عبد الله "موجود في الجزائر ومثل أمام القضاء المدني في انتظار مثوله أمام المحكمة العسكرية" باعتبار جهاز الدرك الوطني تابعا للجيش.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية، يوم 20 أغسطس، قرارا بتسليم عبد الله، وهو شرطي جزائري هارب، في الـ 33 سنة من عمره، مع منعه من دخول إسبانيا لمدة 10 سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة "رشاد" الإسلامية، المصنفة "إرهابية" بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها الوكالة.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات