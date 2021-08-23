الرئيس التونسي: حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن بلاده حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية، وشدد على عمق العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سعيّد الوزير الجزائري لشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في قصر قرطاج، وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن الأخير كان يحمل رسالة إلى الرئيس التونسي من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

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وأضافت الرئاسة التونسية أن سعيّد أكد خلال اللقاء على "عمق علاقات الأخوة المتينة بين تونس والجزائر" وأنه جدد الإعراب عن "الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة".

ونقلت الرئاسة التونسية عن وزير الخارجية الجزائري أن "المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات يتطلب مزيدا من ترسيخ التنسيق المستمر بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

تشرفت اليوم بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيد وتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس السيد عبد المجيد تبون.اغتنمنا هذه الفرصة المتجددة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين 🇩🇿و🇹🇳 مرحبين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخرا، كما تناولنا مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية. pic.twitter.com/NrzyXtqzTl — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 23, 2021

وكتب لعمامرة عبر تويتر أن الجانبين اغتنما "هذه الفرصة المتجددة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس والجزائر" وأضاف أنهما رحبا "بالهبة التضامنية المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخرا"، وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا "مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية".

المصدر: RT