الكاظمي يرتدي الزي العسكري لأول مرة: لن تكون للإرهاب حاضنة في العراق

ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وهو يرتدي الزي العسكري لأول مرة منذ تسنمه منصبه في مايو 2020.

وقال خلال زيارته إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد: "نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وإن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم".

وأضاف، أن "الإرهابيين ليسوا أبناءنا، إنما أبناؤنا من يحمون الحياة".

وأشار الكاظمي إلى أن"القضاء لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها، الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها".

وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن "الإرهاب لن تكون له حاضنة، لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين".

وبين: "لدينا الجيش والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، الذين يوجد فيهم من أبنائكم، وقد وجهنا كل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المواطنين، وتقديم الحماية لهم. نحن مقبلون على الانتخابات، فإما أن نختار الاقتتال والفوضى، وإما أن نختار التغيير والتطوير".

ووجه كلمته لسكان قضاء الطارمية: "أطلب من أهلنا التعاون مع الأجهزة الأمنية، والأهم أن نتحاور ونستمر في بناء بلدنا من كل زاوية، و نعلم أنكم تبذلون جهودا لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الأجهزة الأمنية عونا لكم".

المصدر: RT