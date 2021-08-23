"أ ب" عن مسؤولين مصريين: إغلاق معبر رفح يأتي وسط توترات مع قادة حركة "حماس" وللضغط عليهم

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين بأن "مصر أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي (معبر رفح) مع قطاع غزة اليوم الاثنين، وسط توترات مع قادة حركة "حماس" في القطاع".

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وأشار مسؤولون مصريون إلى أن "الإغلاق يرتبط بجهود القاهرة للتوسط في وقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس"، لافتين إلى أنه "لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الإغلاق"، بحسب "أسوشيتد برس".

كما اعتبر أحد المسؤولين أن "هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على حماس بسبب "الخلافات" بين القاهرة والحركة بشأن عدم إحراز تقدم في كل من المحادثات غير المباشرة التي تقودها مصر مع إسرائيل، وكذلك جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن إغلاق معبر "رفح" بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن فتح المعبر أمس الأحد، بعد إغلاقه الأسبوعي في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها معبر رفح خلال يوم عمل منذ مطلع العام الجاري.

هذا واندلعت أعمال عنف، السبت الماضي، خلال احتجاج نظمته حركة "حماس" للفت الانتباه إلى "الحصار" للقطاع، حيث اقترب عشرات الفلسطينيين من السياج الحدودي الإسرائيلي، وأطلق أحدهم النار وأصاب جنديا إسرائيليا.

المصدر: "أ ب"