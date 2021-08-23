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نائب قيادي في حركة "النهضة" التونسية: البيان الأخير للحركة لا يمثلني

أخبار العالم العربي

نائب قيادي في حركة
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الأعلام التونسية في العاصمة تونس
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اعتبر أسامة الصغير، النائب بالبرلمان التونسي المجمد، القيادي في حركة "النهضة"، أن البيان الأخير للحركة لا يمثله.

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وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال أسامة الصغير: "البيان الأخير للحركة الذي يحمل فيه المسؤولية للقواعد لا يمثلني".

وأضاف: "الأولى التدقيق في مَن دفع الخطاب السياسي للتحريض والتجييش ضد الخصوم السياسيين".

يذكر أن حركة النهضة كانت قد قالت أمس الأحد، إنها تعرب عن "تضامنها التام" مع عائلة الرئيس، قيس سعيد، مضيفة أنها تعارض "أي محاولة للتشهير بها".

وشددت الحركة في بيان على ضرورة "النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته".

المصدر: "موزاييك إف أم"

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