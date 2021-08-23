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السعودية.. رئاسة شؤون الحرمين تزف "بشرى لطلاب العلم"

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السعودية.. رئاسة شؤون الحرمين تزف
Reuters AHMED YOSRI
الكعبة المشرفة
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في السعودية، ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام، بشروط محددة.

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وفي بيان لها، قالت الرئاسة: "تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام".

وأشارت إلى تحديد كرسي رقم "9" أمام باب سلم الملك فهد "91"، وكرسي رقم "10" للدروس، مع التشديد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن 50 شخصا.

كما كشفت الرئاسة عن الشروط الآتية للحاضرين:

- أن يكون القاصد محصنا بجرعتين بلقاح ضد فيروس كورونا.

- لديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق اعتمرنا.

- الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.

- إحضار سجادة خاصة لكل طالب علم.

- التعقيم الدوري ووضع الكمامة".

المصدر: RT

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