رئيس الجزائر يأمر بإعادة تسيير بعض الرحلات الجوية وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة تسيير رحلات جوية من وإلى بعض الدول المتاح السفر إليها من قبل وزارة الطيران الجزائرية.

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن تبون ترأس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء "تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة".

وأمر تبون "بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية، وفتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة".

كما وجه الرئيس بـ"تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي".

المصدر: RT