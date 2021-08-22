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الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة

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الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة
Reuters Stephanie McGehee
الكويت العاصمة.
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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن حكومة البلاد وافقت على عبور 5 آلاف أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الموافقة تأتي بناء على توجيهات أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، "تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، ولتعزيز التعاون القائم بينهما، واستمرارا لدور الكويت الإنساني، الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال الشهر الماضي إن مسألة إعادة توطين مترجمين أفغان أثيرت في اجتماعات عقدها في الكويت.

ويخشى كثير من الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي من انتقام حركة "طالبان" التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابل قبل أسبوع.

المصدر: RT + وكالات

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