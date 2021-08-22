التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يسقط طائرة مسيرة شرقي سوريا
Reuters
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أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة مقاتلة تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة في شرق سوريا أمس السبت بعد اعتبارها تهديدا.
وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالجيش الأمريكي واين ماروتو "نجحت طائرة التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة وإسقاطها... بالقرب من قاعدة القرية الخضراء".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الشهر الماضي إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أمريكية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أمريكيين.
المصدر: "رويترز"