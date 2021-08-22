وسائل إعلام ليبية: إصابات جراء تفجير إرهابي استهدف نقطة أمنية لـ "الجيش الوطني" بجنوب ليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد عن وقوع تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية للواء 128 مشاة التابع لـ "الجيش الوطني" (الموالي للمشير خليفة حفتر) بجنوب البلاد.

خاص 218.. حريق بالنقطة الأمنية التابعة للواء 128 مشاة بمدخل منطقة زلة بعد استهدافها بهجوم إرهابي#218NEWSpic.twitter.com/6g1hByBFYH — 218NEWS (@218news) August 22, 2021

وقالت وسائل الإعلام إن التفجير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، مشيرة إلى أن شخصا حاول استهداف بوابة منطقة زلة بجنوب ليبيا بواسطة حقيبة متفجرات، إلا أن قوات الجيش تمكنت من إصابة الإرهابي بعد ملاحقته، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين العناصر الأمنية بالبوابة، مؤكدة أن محطة الوقود التي تبعد بـ 200 متر تقريبا لم تتأثر.

لحظة القبض على الإرهابي الذي نفذ الهجوم على بوابة اللواء 128 مشاة في #زلة.. وأنباء عن أنه يحمل الجنسية السودانية



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وبثت قناة 218 نيوز لقطات لاحتراق السيارة المفخخة في مكان الهجوم، بالإضافة إلى لقطات تظهر لحظة إلقاء القبض على منفذه، الذي تشير إنباء إلى أنه يحمل الجنسية السودانية.

المصدر: RT + وسائل إعلام