 
مباشر

وسائل إعلام ليبية: إصابات جراء تفجير إرهابي استهدف نقطة أمنية لـ "الجيش الوطني" بجنوب ليبيا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام ليبية: إصابات جراء تفجير إرهابي استهدف نقطة أمنية لـ
218tv.net
آثار هجوم استهدف نقط أمنية لـ "الجيش الوطني" في جنوب ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r44c

كشفت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد عن وقوع تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية للواء 128 مشاة التابع لـ "الجيش الوطني" (الموالي للمشير خليفة حفتر) بجنوب البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن التفجير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، مشيرة إلى أن شخصا حاول استهداف بوابة منطقة زلة بجنوب ليبيا بواسطة حقيبة متفجرات، إلا أن قوات الجيش تمكنت من إصابة الإرهابي بعد ملاحقته، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين العناصر الأمنية بالبوابة، مؤكدة أن محطة الوقود التي تبعد بـ 200 متر تقريبا لم تتأثر.

وبثت قناة 218 نيوز لقطات لاحتراق السيارة المفخخة في مكان الهجوم، بالإضافة إلى لقطات تظهر لحظة إلقاء القبض على منفذه، الذي تشير إنباء إلى أنه يحمل الجنسية السودانية.

المصدر: RT + وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا