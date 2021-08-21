سياسي مصري: القاهرة لم تنجرف وراء عمل عسكري في إثيوبيا وسد النهضة "كيدي"

قال السياسي المصري ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، إن سبب عدم انجراف مصر وراء عمل عسكري في إثيوبيا "ليس لكونها عاجزة، بل لأنها عاقلة".

وأضاف خلال لقائه مع قناة "صدى البلد" أن "معالجة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف سد النهضة الإثيوبي كانت جيدة رغم الانتقادات لكل الأطراف"، لافتا إلى أن "مصر تحملت الاستفزازات الإثيوبية ولم تنجرف وراء عمل عسكري كانت تتمناه إثيوبيا".

وأكد الفقي أنه "سيتم التوصل لاتفاق قانوني في أزمة سد إثيوبيا"، محذرا من "التسرع في الوصول إليه"، كما دعا إلى "الحفاظ على العلاقة المصرية السودانية" مشيرا إلى أنه "ما تسعى إثيوبيا لإفساده".

وشدد على أن "مصر بمفردها قادرة على الحفاظ على حقوقها المائية"، مشيرا إلى أن "سد النهضة "كيدي" وليس هدفه التنمية ولا توليد الكهرباء".

وأضاف أن "بعض الدول العربية تحدثت عن الوقوف إلى جانب مصر" بالضغط على إثيوبيا "لكن لم نر شيئا على أرض الواقع"، موضحا أن السعودية وبعض الدول العربية حاولت مساعدتنا في أزمة السد "لكن لم نر نتيجة بسبب العناد الإثيوبي".

المصدر: "القاهرة 24"