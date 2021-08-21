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وكالة الأنباء الجزائرية تعلق على موقف المغرب الأخير بشأن أنبوب الغاز العابر لأراضيه

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وكالة الأنباء الجزائرية تعلق على موقف المغرب الأخير بشأن أنبوب الغاز العابر لأراضيه
AFP Farouk Batiche
علما المغرب والجزائر
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أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، بأن دعم السلطات المغربية للإبقاء على أنبوب الغاز الجزائري الرابط بين المغرب العربي وأوروبا "مجرد أكاذيب".

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ونقلت الوكالة الرسمية عن خبراء قولهم إن السلطات المغربية "أدلت بتصريحين كاذبين... من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموما والغازي خصوصا"، مؤكدين أن الجزائر لم تقرر بعد تمديد العمل بأنبوب الغاز العابر لأراضي المملكة عقب انتهاء مدة عقد استغلاله في أكتوبر 2021.

يذكر أن المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بن خضرة، قالت في تصريح لموقع "ماروك لوجور"، يوم الخميس، إن المغرب يدعم مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

وشددت على أن المغرب أعرب عن موقفه من مسألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز في محادثات خاصة وفي تصريحات علنية، مؤكدة أنه يمثل أداة للتعاون الإقليمي.

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"

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