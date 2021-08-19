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مسؤولة مغربية تكشف موقف بلادها من مرور صادرات الغاز الجزائري عبر أراضي المملكة

أخبار العالم العربي

مسؤولة مغربية تكشف موقف بلادها من مرور صادرات الغاز الجزائري عبر أراضي المملكة
Reuters LL/mel
أنبوب غاز جزائري
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نفت السلطات المغربية ما تداولته وسائل إعلام حول نية الرباط منع مرور الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية.

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وقالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بن خضرة، في تصريح لموقع "ماروك لوجور"، يوم الخميس، إن المغرب يدعم مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

وشددت على أن المغرب عبر عن موقفه من مسألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز في محادثات خاصة وفي تصريحات علنية، مؤكدة أنه يمثل أداة للتعاون الإقليمي.

ولفتت إلى أن الأنبوب سيوفر نقل الغاز إلى أوروبا بأسعار عبور تنافسية، لا توفرها أي قناة أخرى.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن المفاوضات حول تجديد عقد نقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا لم تكلل بالنجاح، على خلفية الأزمة السياسية التي ثارت عقب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي.

المصدر: Maroc Le Jour

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