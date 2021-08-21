الحوثيون: الأمم المتحدة ألغت الجسر الجوي لنقل المرضى عبر مطار صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن أن "الأمم المتحدة أبلغتها بإلغاء الجسر الجوي الطبي الذي أعلن التحالف العربي تسييره في يناير 2020 لنقل المرضى اليمنيين عبر مطار صنعاء".

وقال رئيس اللجنة الطبية العليا مسؤول الجسر الطبي في صنعاء، مطهر الدرويش في تصريح لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن "منظمة الصحة العالمية أبلغتنا بإلغاء الجسر الطبي الجوي على مطار صنعاء الدولي نتيجة لظروف مادية تمر بها المنظمة الأممية، وذلك بعد عام من إعلان تعليقه وتسجيل آلاف الحالات المرضية المستعصية".

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وأضاف: "هناك تقريبا 10 آلاف حالة مرضية تعرضت للوفاة من ضمن 35 ألف حالة تم تسجيلها ضمن الجسر الطبي المتوقف للأمم المتحدة".

من جهته، أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، استقبال أكثر من 5000 رحلة أممية منذ إغلاقه قبل خمسة أعوام.

وأضاف أن "معظم الرحلات الأممية على مطار صنعاء الدولي منذ إغلاقه أمام الرحلات المدنية أتت لأغراض خاصة بالموظفين الأمميين وأهاليهم، وهناك رحلات تحمل مساعدات غذائية تقدر بالكيلو ومنها طائرات مساعدات إنسانية على متنها 10 كيلو غرامات فقط من المساعدات".

وذكر أن "المنظمات الأممية لم تسمح بترحيل أي حالة مرضية ضمن رحلاتها المتوالية على مطار صنعاء الدولي"، مضيفا: "هددت إحدى المنظمات بإيقاف نشاطها في حال إصرار وزارة الصحة على ترحيل أي حالة مرضية مستعصية ضمن رحلاتها إلى الخارج".

المصدر: "سبوتنيك"