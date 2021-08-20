الانتقالي الجنوبي في اليمن: لا رجعة عن الاستقلال وقيام الدولة في الجنوب

قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، الجمعة، إن "استقلال جنوب البلاد وحصوله على عضوية كاملة في المنظمات الدولية، أمر لا عدول عنه".

وأضاف بن بريك في تغريدة له على "تويتر": "قضية استقلال الجنوب وقيام دولته الفيدرالية الجديدة وعودته للمجتمع الدولي عضوا في كل المنظمات الدولية، قضية مصيرية للشعب الجنوبي".

قضية استقلال الجنوب وقيام دولته الفدرالية الجديدة وعودته للمجتمع الدولي عضوا في كل المنظمات الدولية، قضية مصيرية للشعب الجنوبي لا رجوع عن ذلك ولا حل نهائي لمشاكل اليمن إلا بذلك، والانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي يحمل هذا المشروع ويحمل السلام للشمال ولكل دول المنطقة وللعالم. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 20, 2021

وتابع: "لا رجوع عن ذلك (الاستقلال) ولا حل نهائي لمشاكل اليمن إلا بذلك، والانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي يحمل هذا المشروع ويحمل السلام للشمال ولكل دول المنطقة وللعالم".

ويهدف المجلس الانتقالي الجنوبي، لانفصال جنوب اليمن عن شماله والرجوع إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام 1990.

المصدر: وكالات