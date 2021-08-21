تونس.. جدل بعد استشهاد الرئيس بقول مأثور على أنه من القرآن الكريم (فيديو)

وجه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدين أنه استشهد في أحد خطاباته بقول مأثور على أنه آية من القرآن الكريم.

وجاء استشهاد سعيد بالقول المأثور خلال كلمة بثتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك"، أمس الجمعة، بمناسبة إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضررت من تداعيات الجائحة.

وقال سعيد: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)".

وكتب مغردون تعليقات ساخرة من "هفوة" الرئيس التونسي المعروف بتمكنه من القانون واللغة العربية.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرار سعيد في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

المصدر: RT