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الجزائر.. السجن المؤقت لثلاثة أشخاص أضرموا النيران في الغابات

أخبار العالم العربي

الجزائر.. السجن المؤقت لثلاثة أشخاص أضرموا النيران في الغابات
Reuters CK/
حرائق الغابات في الجزائر
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أمر قاضي محكمة في العاصمة الجزائرية بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت بسجن مدينة القليعة، بعد اتهامهم بإضرام النيران في غابات محافظة المدية.

ووجهت للموقوفين تهم "القيام بأفعال تخريبية، والمساس بأمن الدولة وبث الرعب بين السكان"، فضلا عن "جناية الحرق العمدي للثروة الغابية".

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن المتهمين تم ضبطهم من قبل عناصر الأمن في حالة تلبس وهم يقومون بإضرام النار في إحدى غابات المدية، كما عُثر بحوزتهم على مقاطع فيديو في هواتفهم توثق عملية إضرام النار.

وأدت الحرائق التي اندلعت في بعض ولايات الجزائر الأسبوع الماضي، إلى وفاة عشرات الأشخاص من مدنيين وعسكريين.

المصدر: "النهار"

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