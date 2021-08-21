"اليونيسيف" تحذر من أزمة مياه في لبنان قد تطال 4 ملايين شخص

حذرت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، من "احتمال تعرض نحو 4 ملايين شخص في لبنان، لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".

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وفي بيان لها، قالت "اليونيسيف": "ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان - معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة - احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه، أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".

وأضافت: ""في الشهر الماضي، حذرت اليونيسيف من أن أكثر من 71% من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف"، مشيرة إلى أنه "منذ ذلك الحين، استمر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، حيث تعرضت الخدمات الضرورية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية، لضغوط هائلة".

وأوضحت المنظمة أن "المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية، أصبحت محرومة من المياه الصالحة للشرب، بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر".

وأكملت "اليونيسيف": "إذا أجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا"، داعية إلى "الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة - الحل الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه".

"واستطردت: "الاحتياجات هائلة، والتشكيل العاجل لحكومة جديدة مع التزامات واضحة بالإصلاح أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأزمة الحالية من خلال إجراءات حازمة ومنهجية لحماية حياة الأطفال وضمان الوصول للمياه وجميع الخدمات الأساسية".

واختتمت البيان قائلة: "تعمل طواقمنا في لبنان بلا كلل، في ظروف صعبة للغاية، لتوفير خدمات منقذة للحياة ومواصلة دعم الاستجابة لجائحة كورونا، بما في ذلك إيصال اللقاحات وزيادة توسيع برامج عملنا".

المصدر: "unicef.org"