 
مباشر

البرلمان اللبناني: الحل يكمن في تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق

أخبار العالم العربي

البرلمان اللبناني: الحل يكمن في تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق
Reuters
قصر الأونيسكو، مقر البرلمان اللبناني البديل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3og

انتهت منذ بعض الوقت الجلسة النيابية العامة في قصر الأونيسكو ببيروت، و المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون، وأقر مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري عدة أمور.

إقرأ المزيد
لبنان.. ميقاتي يؤكد لعون مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة
لبنان.. ميقاتي يؤكد لعون مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري: أن "الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، أكد لرئيس البلاد، ميشال عون، أمس الخميس أنه متمسك بالمسعى لتشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا