البرلمان اللبناني: الحل يكمن في تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق

انتهت منذ بعض الوقت الجلسة النيابية العامة في قصر الأونيسكو ببيروت، و المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون، وأقر مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري عدة أمور.

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وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري: أن "الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، أكد لرئيس البلاد، ميشال عون، أمس الخميس أنه متمسك بالمسعى لتشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام