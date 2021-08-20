أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

أعلنت الدوحة، مساء الجمعة، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في أفغانستان.

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وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من بايدن جرى خلاله "مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة، لا سيما آخر المستجدات في أفغانستان".

وأكد الجانبان، حسب البيان، على "ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة وتخفيف حدة التوتر وصولا إلى حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لأمير قطر على مساهمة بلاده "في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان".

كما ذكر البيان أن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها وتعزيزها".

المصدر: RT